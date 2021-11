Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag kurz vor Mittag knapp im Minus. Mit den Gewinnen in der Startphase hat der SMI seinen Rekordstand erneut etwas nach oben geschraubt. In der Folge bröckeln die Avancen aber ab und der Leitindex notiert unterhalb des Vortagesschlusses. Er hält sich aber zumindest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...