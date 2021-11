München (ots) -Zwei Spaßvögel und Bestseller-Autoren treffen sich zum Wochenauftakt im "Wer weiß denn sowas?"-Studio: Altmeister Jürgen von der Lippe, der für zahlreiche legendäre TV-Shows verantwortlich zeichnet und Bastian Bielendorfer, der auf der Bühne, im Fernsehen und in zahlreichen Büchern amüsant über sein schwieriges Leben als "Lehrerkind" erzählt. Wer wird am Montag wohl wen belehren?Zwei vielbeschäftigte Schauspielerinnen nehmen am Dienstag die Herausforderung an: Während Barbara Wussow als Hoteldirektorin "Hanna Liebhold" mit dem "Traumschiff" über die Weltmeere fährt, dreht ihre Kollegin Stefanie Stappenbeck in Berlin und Umgebung bereits die 90. Folge von "Ein starkes Team".Am Mittwoch gibt es garantiert jede Menge zu lachen, wenn die beiden Comedians Bodo Bach und Martin Schneider antreten, um sich mit viel Spaß beim Erraten der richtigen Antworten auf skurrile Fragen gegenseitig zu übertrumpfen.Zuletzt bewies Franziska van Almsick, verkleidet als plüschiges Einhorn, dass sie nicht nur ein ehemaliges Schwimm-Ass ist, sondern auch singen kann. Wie es um ihren Ehrgeiz beim Raten steht, erleben die Zuschauer, wenn sie am Donnerstag gegen den Freistilschwimmer Florian Wellbrock, der gerade souverän Europameister über 1500 Meter wurde, antritt, um eine große Rate-Welle zu machen.Zum Wochenausklang treten der "Quizdoktor" Dr. Thomas Kinne und der "Quizgott" Sebastian Jacoby, beide als "Jäger" aus der ARD-Quizshow "Gefragt-Gejagt" bekannt, gegeneinander an, um mit Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton, Alltagsfragen wie diese richtig zu beantworten:Warum erzeugen Turnschuhe mit Gummisohle häufig ein Quietschen auf Fliesen undLinoleum?a) Luft wird zwischen Sohle und Boden zusammengedrückt.b) Gummisohlen haften fester auf schmutzfreiem Boden.c) Feuchtigkeit lässt das Gummi der Sohle weicher werden.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 22. bis 26.11.2021 im Überblick:Montag, 22. November - Jürgen von der Lippe und Bastian BielendorferDienstag, 23. November - Barbara Wussow und Stefanie StappenbeckMittwoch, 24. November - Bodo Bach und Martin SchneiderDonnerstag, 25. November - Franziska van Almsick und Florian WellbrockFreitag, 26. November - Dr. Thomas Kinne und Sebastian JacobyWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5076365