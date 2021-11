München (ots) -Für Fans der Marken McDonald's und SNIPES gibt es ab dem 20. November ein richtiges Highlight: Kurz vor dem 50. Geburtstag von McDonald's Deutschland kommt die exklusive SNIPES x McDonald's Kollektion mit dem Goldenen M als Streetstyle to go in die SNIPES Stores in Europa und in deren Onlineshop.Für Fans der Marken McDonald's und SNIPES gibt es ab dem 20. November den McDonald's Style auch zum Mitnehmen: Mit den 34 Teilen der gemeinsamen Kollektion macht das Unternehmen seine Golden Arches jetzt auch tragbar. Die Collabo im Retro-Look verbindet die klassischen McDonald's Farben Rot, Grün und Gold mit dem authentischen Streetstyle von SNIPES, einem der größten Sneaker- & Streetwear Retailer der Welt. Von Hoodies, T-Shirts und Tracksuits über Taschen bis zu beliebten Accessoires wie Beanies und AirPod Cases - bei den Teilen der Kollektion kommt auch das berühmte Augenzwinkern von McDonald's nicht zu kurz, z.B. mit Aufnähern in Form ikonischer McDonald's Produkte. Fans sollten schnell zugreifen - die Kollektion ist ausschließlich in ausgewählten SNIPES Stores und online auf snipes.com/mcdonalds (https://www.snipes.com/c/mcdonalds) erhältlich.50. Geburtstag von McDonald's DeutschlandDie Kollektion erscheint zum 50. Geburtstag von McDonald's Deutschland (1971 - 2021). Das erste deutsche McDonald's Restaurant eröffnete am 4. Dezember 1971 in der Martin-Luther-Straße in München. An das Jubiläumsjahr erinnert auch eine "71"-Applikation auf mehreren Teilen der Kollektion. "Wir hatten schon lange an der Idee einer Collabo im Bereich Streetstyle und Hip-Hop gearbeitet und freuen uns über diesen starken, authentischen Partner.", so Markus Weiß, Unternehmenssprecher von McDonald's Deutschland. "Wir sind uns sicher, die Kollektion wird nicht nur die Fans von McDonald's Deutschland begeistern. Unsere Marken ergänzen sich prima und es hat unglaublichen Spaß gemacht, diese Kollektion gemeinsam zu erarbeiten!".Exklusive Kollektion in ausgewählten SNIPES StoresMatthias Schübbe, Head of Marketing bei SNIPES: "Innerhalb der Kollektion treffen zeitlose Retro-Styles auf angesagte Streetwear. Im Designprozess war uns wichtig, beide Marken ideal miteinander zu verknüpfen, um beider Historien Tribut zu zollen. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft und sind überzeugt die Streetwear-Collabo des Herbstes zu launchen." Erhältlich sind die Accessoires und Kleidungsstücke im Retro-Look für Frauen und Männer sowie Unisex-Teile mit typischen Wintermaterialien wie Flanell und Karomustern ab dem 20. November in ausgewählten SNIPES Stores, in der SNIPES App oder online auf snipes.com/mcdonalds (https://www.snipes.com/c/mcdonalds). Die von McDonald's Deutschland initiierte Collabo wird neben dem Heimatmarkt Deutschland in insgesamt neun europäischen Ländern angeboten.Einige Teile der exklusiven SNIPES x McDonald's Kollektion wird es ebenfalls im Rahmen der aktuellen 50 Jahre Kampagne von McDonald's Deutschland als Gewinncodes auf bestimmten Produkten in den teilnehmenden Restaurants sowie in der McDonald's App und auf den sozialen Kanälen von McDonald's Deutschland und SNIPES zu gewinnen geben.Das Design der Collabo und die begleitende Kampagne mit dem Claim "Sauce it up!" ist inhouse bei SNIPES mit Sitz in Köln entstanden. Die Kampagne wird maßgeblich auf den Kanälen von SNIPES und deren internationalem Influencer-Netzwerk ausgespielt.Link zum Kampagnen-Clip: https://www.youtube.com/watch?v=YMneaRCbDKQLink zum SNIPES Onlineshop: snipes.com/mcdonalds (https://www.snipes.com/c/mcdonalds)Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsSNIPESKatharina ScharfCorporate CommunicationsMail: katharina.scharf@snipes.comMobil: +49 173 636 0289Original-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/5076425