München (ots) -Was kostet die Welt? Gar nicht so viel, wenn man weiß, wie's geht. Nachdem die Reiseweltmeister aus Deutschland in den vergangenen 20 Monaten ihre Reiselust nur bedingt ausleben konnten, kann dank des Impffortschritts das Fernweh langsam wieder gestillt werden. Und mit dem richtigen Insiderwissen geht das sogar ganz einfach und so günstig wie man möchte.Das Online-Reisebüro Expedia verrät in Partnerschaft mit Airlines Reporting Corporation (ARC) worauf geachtet werden sollte, um bare Münze zu sparen. Der Wochentag, der Abflugtag und der richtige Buchungszeitpunkt machen unter anderem den Unterschied, der nächstes Jahr das Reisebudget schonen kann.Flugpreise weiterhin unter dem Niveau von 2019Laut der Daten der Airlines Reporting Corporation (ARC) sanken die durchschnittlichen Preise für Flugtickets zwischen Juli 2020 und Mai 2021 auf einen Tiefstand. Obwohl die Ticketpreise mit zunehmendem Interesse und steigender Nachfrage - insbesondere für den Sommer -, wieder leicht anstiegen, liegt das allgemeine Preisniveau noch immer um mehr als 35% unter dem von 2019."Trotz anhaltender Unsicherheiten in Bezug auf COVID-19 denken viele Deutsche bereits jetzt sehnsüchtig an den nächsten Urlaub. In den vergangenen Monaten haben wir zusammen mit ARC tausende von Daten ausgewertet, die urlaubsreifen Deutschen dabei helfen können, sicher und kostengünstig endlich wieder die Welt zu bereisen", erklärt Expedia-Sprecherin Svetlana Hirth. "Unsere acht Tipps und Tricks sollen dabei helfen, ganz einfach das für jeden persönlich beste Angebot zu finden und mit minimalem Aufwand maximale Vorfreude auf die nächste Reise bringen."Tipps für die Flugbuchungen, um maximal zu sparenSonntags bucht es sich am günstigstenGute Nachrichten für alle, die am liebsten entspannt von zu Hause aus buchen: Der Sonntag ist, im Schnitt betrachtet, der beste Tag, um Flüge zu buchen: Der durchschnittliche Ticketpreis ist an diesem Tag gut 30 Prozent niedriger als an anderen Wochentagen. Abstand sollte man hingegen davon nehmen, freitags zu buchen, da Flugpreise an diesem Tag in der Regel höher sind.Idealer Wochentag für den AbflugSparfüchse können auch vom richtigen Abreisetag profitieren. Knapp 35 Prozent Sparpotenzial sind nämlich für die Urlauber "drin", die ihre Reise an einem Freitag starten.Mit Vorlauf buchen schlägt Last MinuteMan sollte aber nicht nur dem Buchungs-, beziehungsweise Abreisetag Beachtung schenken: Viel hängt auch davon ab, wie weit im Voraus gebucht wird. Bei Flügen ins Ausland steigen die Preise in der Economy Class in der Regel 42 Tage vor Abreise, das heißt Urlauber sollten mindestens sechs Wochen vor Abflug buchen, um sich den besten Ticketpreis zu sichern. Premium-Tickets werden bei Auslandsflügen 91 Tage vor Abflug teurer, das heißt, am besten werden Premium-Tickets mindestens drei Monate im Voraus gebucht.Erschwingliche Premium-TicketsDie Preise für Premium Economy-Tickets sind in den letzten Jahren immer weiter gesunken und aktuell so günstig wie nie. 2021 lag der durchschnittliche Ticketpreis für Premium-Tickets "nur" 269 Prozent über dem für Economy. 2020 waren es noch 342 Prozent. Im Jahr 2019, also vor der Pandemie, betrug der Preisunterschied zwischen Premium Economy und Economy noch deutliche 471 Prozent. Jetzt ist also ein guter Zeitpunkt, um sich ein Upgrade zu gönnen.Preise für Unterkünfte sind gestiegenNachdem die Preise für Unterkünfte 2020 gesunken waren, nähern sie sich jetzt wieder dem Niveau von vor der Pandemie an. Innerhalb Deutschlands sind die Durchschnittspreise aufgrund der hohen Nachfrage nach Inlandsreisen aktuell sogar etwas höher als 2019.Mit den folgenden Spartipps lässt sich aber auch bei der Unterkunftsbuchung Geld sparen:Hotels nicht am Wochenende buchenObwohl Sonntag der beste Tag zur Flugbuchung ist, sollte dieser sowie der Samstag für die Unterkunftsbuchung vermieden werden. Sparfüchse die im Inland reisen möchten, können laut Preisanalyse von Expedia fast zehn Prozent sparen, wenn sie einen Hotelaufenthalt an einem Montag buchen. Wer lieber ins Ausland reist, dem empfehlen die Experten eine Buchung am Donnerstag, da die durchschnittlichen Übernachtungspreise an diesem Tag knapp fünf Prozent niedriger sind als an anderen Wochentagen.Idealer Wochentag für die AnreiseWer seinen Anreisetag frei wählen kann oder mit dem Auto oder Zug anreist, der sollte seinen Anreisetag bei Inlandsreisen auf Montag legen, da der durchschnittliche Übernachtungspreis an diesem Tag um 10 Prozent niedriger ist als an den anderen Wochentagen. Bei Auslandsreisen empfiehlt sich der Mittwoch als Anreisetag, bei dem im Vergleich zu anderen Wochentagen ebenfalls 10 Prozent gespart werden können.Weitere Insider-Tipps:MietwagenRoadtrips, Reisen mit dem Auto oder das Entdecken entlegener Orte abseits vom Rummel erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Auch im Ausland lohnt es sich, mobil zu sein, um ganz flexibel von A nach B zu kommen und die Umgebung zu erkunden. Ob Sportwagen, Kleinwagen oder Familienlimousine - laut Preisanalyse von Expedia sollten sich alle Mietwageninteressierten den Mittwoch für die Buchung rot im Kalender anstreichen.Flüge und Hotels am besten zusammen buchenEine entscheidende - aber oft übersehene - Sparmethode ist die gleichzeitige Buchung von Flug und Hotel über ein Online-Reisebüro. Die innerhalb der Reiseindustrie übliche Preisgestaltung erlaubt es, kombinierte Buchungen oder "Paketbuchungen" mit einem Preisnachlass anzubieten, der im Schnitt bei 10 Prozent und je nach Reiseziel oft sogar weit darüber liegt. Dieses Sparpotenzial wird nicht genutzt, wenn alle Elemente der Reise einzeln gebucht werden, was aber häufig vorkommt. 