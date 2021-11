Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der Baloise Holding AG (ISIN CH0012410517/ WKN 853020) vom 18. November 2021:"Ich bin mit dem Erreichten in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahr 2021 sehr zufrieden. Trotz der Herausforderungen in Form von Flutschäden und Unwettern im Sommer steuert die Baloise mit gewohnt stabilem Kurs auf den erfolgreichen Abschluss ihrer strategischen Phase "Simply Safe: Season 1" zu. Mit erwarteten Nettoschadenaufwendungen im Bereich von 120 Mio. CHF helfen wir unseren Kunden, die finanziellen Folgen der schweren Unwetterereignisse abzufedern. Der Geschäftsverlauf der ersten neun Monate deutet trotz der erneut außerordentlichen Schadenaufwendungen auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr hin. Wir konnten das Wachstum in unseren Zielsegmenten auf einem hohen Niveau halten. Dank der konsequenten Optimierung unseres Lebenportfolios, Erholung der Kapitalmärkte und der leicht verbesserten Zinssituation erwarten wir zudem einen starken EBIT-Beitrag des Lebengeschäfts. Die operative Ertragskraft, die Kapitalisierung sowie die Barmittelgenerierung sind anhaltend stark. Die Baloise beweist sich somit als starke Partnerin für ihre Kunden und als nachhaltig attraktives Investment für ihre Aktionäre." ...

