25 Jahre Deutsche Telekom Aktie - Mit HSBC-Analysen seit 15 Jahren informiert bleiben

Nach der Börsennotierung hatte die Telekom-Aktie ihre Hochs und Tiefs.



Die Deutsche Telekom ist vor genau 25 Jahren an die Börse gegangen. Am 18.11.1996 startete der DAX©-Konzern mit einem Preis von 28 D-Mark den Verkauf von Aktien. Große Werbekampagnen der "Volksaktie", anfängliche Begeisterung der Investoren und andere Faktoren haben zu Höchstkursen von sogar über 100 Euro geführt. Nach dem Höchstkurs folgte der schnelle Sturz - und der Rest ist Geschichte.



Heute notiert die Deutsche Telekom bei gut 16 Euro. Zuletzt machte der Konzern mit positiven Zahlen und sogar einer Dividendenerhöhung Nachrichten. Drei Mal hat der Magenta-Konzern bereits die Prognose für das Gesamtjahr 2021 angehoben.



Die Deutsche Telekom ist auch ein gern gesehener Gast in unserem Newsletter für Technische Analysen "Daily Trading". Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC in Deutschland hat am Dienstag zuletzt über die langfristige Bodenbildung des Telekomkonzerns geschrieben.



