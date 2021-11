NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. "Innovation, Innovation, Innovation", so überschrieb der Analyst Patrick Wood seine am Donnerstag vorliegende Studie über den Kapitalmarkttag der Deutschen. Es gebe mehr Neuerungen als erwartet. Zudem sei die Zuversicht bezüglich des organischen Wachstumsziels von 6 bis 8 Prozent groß - und möglicherweise eher dem oberen Ende der Spanne./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / 12:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST

