DJ Bundestag billigt weitere 7 Milliarden Euro für den Gesundheits-fonds

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der angespannten Finanzlage in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wird der Bundeszuschuss für 2022 nochmals um 7 Milliarden Euro erhöht. Das beschloss der Bundestag in Berlin mit breiter Mehrheit. Nur die Linke votierte laut Bundestags-Pressestelle gegen die Bundeszuschussverordnung 2022. Zusammen mit dem gesetzlich vorgesehenen Bundeszuschuss von 14,5 Milliarden Euro soll der Bund damit laut den Angaben im nächsten Jahr nun insgesamt 28,5 Milliarden Euro an den Gesundheitsfonds überweisen.

Mit einem im Juli vom Bundestag beschlossen Gesetz war der Zuschuss an die GKV für 2022 demnach bereits um 7 Milliarden Euro erhöht worden. Ohne zusätzliche Finanzmittel des Bundes für 2022 wären erhebliche Zusatzbeitragssteigerungen zu erwarten, heißt es in der Vorlage. Vor allem aufgrund der Corona-Pandemie und der dadurch ausgelösten Wirtschaftskrise ergebe sich ein veränderter Finanzbedarf für 2022. Durch die Stabilisierung des Zusatzbeitrages leiste der Bund für 2022 einen erheblichen Beitrag zur Begrenzung der Sozialversicherungsbeiträge auf unter 40 Prozent.

November 18, 2021 06:54 ET (11:54 GMT)

