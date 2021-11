Toronto, Ontario - 18. November 2021 - CoinAnalyst Corp. (CSE: COYX FWB: 1EO), ein Unternehmen, das eine auf künstlicher Intelligenz basierende Big-Data-Analyseplattform bereitstellt, die es Investoren aus dem Digital Asset-Sektor und anderen Branchen ermöglicht, auf ein benutzerdefiniertes Dashboard zuzugreifen, gab heute bekannt, dass es mit iVest+, der Handelsplattform der nächsten Generation, zusammenarbeitet.

"Von dem Moment an, an dem wir mit den Gesprächen begannen, gab es eine natürliche Synergie zwischen den beiden Unternehmen. Wir freuen uns, unsere Big Data- und KI-Indikatoren zur weiteren Verbesserung der bereits branchenführenden Handelsplattform von iVest+ bereitzustellen", sagte Andrew Sazama, COO von CoinAnalyst.

CoinAnalyst bringt Erfahrung in Big Data und künstlicher Intelligenz in eine einfach zu bedienende Research-Plattform für die Massen ein - für solche Investoren, die gerade ihre ersten Schritte im Bereich digitale Assets machen, bis hin zu erfahrenen Tradern. Das Unternehmen stellt diese Daten seinen Partnern über eine Programmierschnittstelle (Application Programming Interface/API) zur Verfügung, über die zwei Anwendungen miteinander kommunizieren können. Diese Partnerschaft wird es iVest+ ermöglichen, ein CoinAnalyst-Wiederverkäufer für Daten zu werden, was in naher Zukunft erwartet wird.

Laut Coinmarketcap.com beträgt die globale Marktkapitalisierung für Krypto mit Stand vom 17. November 2021 rund 2,76 Billionen $. Die Gesamtmarktkapitalisierung ist seit November letzten Jahres, als sie bei 578 Mrd. $ lag, um das 4,5-Fache gestiegen. In den nächsten ein bis drei Jahren wird "jede große Bank und/oder jedes Wertpapierunternehmen" aktiv über den Handel und den Verkauf von Kryptowährungen nachdenken, sagte Vikram Pandit, Chairman und CEO des auf Technologie ausgerichteten Private-Equity-Unternehmens Orogen Group und ehemaliger CEO der Citigroup, auf dem Singapore FinTech Festival. "Meine große Hoffnung ist, dass die Zentralbanken auf der ganzen Welt den Nutzen einer digitalen Währung einer Zentralbank verstehen und diese annehmen und übernehmen", sagte Pandit.

Wenn der Markt sich nur um ein Prozent bewegt, sprechen wir von einer Marktkapitalisierung von mehr als 26 Milliarden $. Bei Preisschwankungen fragt jeder, was da los ist. Hier kommt CoinAnalyst ins Spiel, und zwar als Datenquelle, die den Menschen hilft, von diesen Preisbewegungen zu profitieren.

"Da digitale Assets immer beliebter werden - von Kryptowährungen bis hin zu NFTs und darüber hinaus -, ist es nur natürlich, der Entwicklung immer einen Schritt voraus zu sein, indem wir unseren Kunden die bestmöglichen Tools zur Verfügung stellen", sagte Rance Masheck, CEO und Mitbegründer von iVest+. "Die Partnerschaft zwischen CoinAnalyst und iVest+ tut genau das."

Über CoinAnalyst

CoinAnalyst bietet eine auf künstlicher Intelligenz basierende Big-Data-Analyseplattform, die es Investoren im Digital Asset-Sektor und anderen Branchen ermöglicht, auf ein benutzerdefiniertes Dashboard zuzugreifen. Das Dashboard überwacht und analysiert Echtzeitdaten vom Markt für digitale Assets (Coins/Tokens/NFTs/Initial Offerings). Die Software überwacht Nachrichtenquellen, verfolgt Influencer, scannt soziale Online-Medien und liefert Stimmungsanalysen, Prognosen und Handelssignale für die 300 wichtigsten digitalen Assets (weitere werden regelmäßig hinzugefügt). Darüber hinaus stellt das Softwaresystem Nachrichten, Preisangebote und Messaging zur Verfügung. Eine mobile Version und ein professionelles Terminal sind in der Entwicklung und werden voraussichtlich im 1. Quartal 2022 verfügbar sein. Der Zugriff auf die Plattform erfolgt über ein monatliches Abonnementmodell, das je nach gewähltem Plan im Preis variiert. Die Pläne sind Basic, Professional und Corporate. Die Plattform wird über B2C (Business-to-Consumer) und B2C2C (Business-to-Business-to-Consumer) verkauft. Mehr erfahren über CoinAnalyst können Sie unter www.coinanalyst.tech.

Über iVest+

iVest+ hat sich vorgestellt, wie Handelsplattformen aussehen und funktionieren sollten, und zwar mit Blick auf DIY-Investoren. iVest+, von führenden Beratern speziell für Berater entwickelt und um selbst handelnde Trader zu unterstützen, bietet Tools, die als unsichtbarer Mentor für kontinuierliche Verbesserungen fungieren. iVest+ bietet Brokerhäusern, Trading-Beratern und unabhängigen Investoren die einzige Aktien- und Optionshandelsplattform, die leistungsstarke Daten und Einblicke in tragbare Technologien mit benutzerfreundlichen Tools und Grafiken für einen optimalen Erfolg bieten. Weitere Informationen zu den White-Label- und Retail-Trading-Angeboten des Unternehmens finden Sie unter www.ivestplus.com

