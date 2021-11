Unterföhring (ots) -Neues Jahr. Neuer Donnerstag. Neues Programm. SAT.1 startet 2022 seinen neuen Factual-Donnerstag. "JETZT. BESSER. LEBEN. MIT SAT.1" bietet den Zuschauer:innen ab dem 6. Januar 2022 Geschichten, Tipps und Ideen, wie man seinen eigenen Lebensalltag verbessern und im neuen Jahr durchstarten kann. Das SAT.1-Magazin "akte." wechselt zu Jahresbeginn auf den Donnerstag und geht künftig in der Late Prime im Anschluss an die Factual-Eigenproduktionen on air.SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "Der neue Donnerstagabend schärft weiter das Senderprofil von SAT.1. Mit relevanten und zuschauernahen Eigenproduktionen setzen wir unsere Factual-Strategie konsequent fort."Mach das neue Jahr zu Deinem Jahr! "JETZT. BESSER. LEBEN. MIT SAT.1" begleitet und unterstützt die Zuschauer:innen, ihre Neujahrs-Vorsätze durchzuhalten. In jeder Folge geht es um ein populäres Alltagsthema, das jeden betrifft: Körper & Bewegung, Ernährung, Geld, Schlafen & Schnarchen und Beziehung & Sexualität. Moderatorin Claudia von Brauchitsch begrüßt in jeder Sendung neben Experten und Zuschauern auch einen prominenten Gast zum jeweiligen Thema."JETZT. BESSER. LEBEN. MIT SAT.1" - ab 6. Januar um 20:15 Uhr in SAT.1.Pressekontakt:Michael UlichCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5076617