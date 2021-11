NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat GoPro von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 13 auf 15 US-Dollar angehoben. Abonnements seien das neue Flaggschiff im Angebot des Herstellers von Action-Kameras, schrieb Analyst Paul J Chung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit steige insbesondere die Berechenbarkeit der Umsätze./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2021 / 05:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2021 / 05:25 / EST

US38268T1034