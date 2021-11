HAMBURG (dpa-AFX) - Die Aktie von Daimler hat sich seit den Tiefs im März 2020 in etwa vervierfacht. Trotzdem ist das Ende der Fahnenstange nach Ansicht von Adrian Yanoshik von der Berenberg Bank noch längst nicht erreicht. Der Analyst startete daher die Bewertung mit "Buy" und einem Kursziel von 115 Euro, wie aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervorgeht. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von fast 91 Euro wären damit noch einmal mehr als 25 Prozent drin.

Auch wenn die starke Kursentwicklung schon auf große Zuversicht der Anleger hindeutet, hält Yanoshik das Margenpotenzial des Stuttgarter Autokonzerns für noch nicht ausgeschöpft. Dabei komme Daimler die nachhaltige Preisgestaltung ebenso zu Gute wie die mittelfristigen Wachstumsaussichten der Absatzmärkte.

Hoffnungen setzt der Analyst auch auf die Nutzfahrzeugsparte. Die Trendwende des Segments sei beeindruckend und dürfte sich günstig auf die Margen auswirken. Der hohe Auftragsbestand und der starke Markt für Frachtgüter sprechen nach Ansicht von Yanoshik ebenfalls für die Sparte. Eine Abspaltung könnte dank des dann schärferen Profils der Daimler-Aktie neue Impulse geben./mf/ajx/jha/

Mit der Empfehlung "Buy" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie.

