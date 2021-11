Im Jahr 1996 - vor genau 25 Jahren - bricht in Deutschland das Börsenfieber aus. Unzählige Anleger vertrauen der Dauerwerbung rund um die neue "Volksaktie" der Deutschen Telekom und kaufen die Papiere. Was mit einem rasanten Kursanstieg begann, schlug jedoch schnell in Enttäuschung und hohe Verluste um - mit Auswirkungen bis heute. Gemeinsam mit Investor und Buchautor Christian W. Röhl wirft Richy einen Blick in die Vergangenheit und beleuchtet die wechselhafte Geschichte der Aktie der Deutschen Telekom.