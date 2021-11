Die Sektkorken knallen heute bei CureVac. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund zehn Prozent Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Sollten Anleger damit alle Vorsicht über Bord werfen oder warten doch noch Stolpersteine auf dem Weg nach oben?

Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot in der Jahresend-Rallye auf die Überholspur. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern!

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.Für eine ausführliche CureVac-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund null Prozent. Bei 36,98 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Die Situation bleibt also angespannt.

Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt die Chance auf einen tollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...