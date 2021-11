Da gibt es nichts zu beschönigen: Aus Aktionärssicht liefen die vergangenen sechs Monate bei MS Industrie einfach nur enttäuschend. Mittlerweile ist nahezu der komplette Kursanstieg vom Frühjahr wieder aufgezehrt. Unsere positive Einschätzung zur Aktie des Zulieferers für Lkw-Antriebsteile (Powertrain) und Anbieters spezieller Schweiß- und Schneidegeräte (Ultraschall) hat sich bislang demnach als falsch erwiesen. Da ist ... The post MS Industrie: Das gilt es zu beobachten appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...