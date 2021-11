DJ MTU sieht rasante Erholung von Corona-Krise

FRANKFURT (Dow Jones)--Die MTU Aero Engines AG gibt sich anlässlich ihres Kapitalmarkttages für das kommende Jahr ein Umsatzziel von 5,2 bis 5,4 Milliarden Euro aus. Das ist eine deutliche Steigerung zu den 4,3 bis 4,4 Milliarden Euro Umsatz, die der Triebwerkhersteller früheren Angaben zufolge für 2021 anstrebt.

MTU kündigte für 2022 ein bereinigtes EBIT an, das im mittleren Zwanziger-Prozentbereich liegen soll. Hier liegt das Ziel für 2021 aktuell bei 10,5 Prozent.

2022 sollen alle Geschäftsbereiche organisch wieder wachsen. Die deutlichste Erholung von den Auswirkungen der Corona-Krise erwartet das Unternehmen in der zivilen Instandhaltung. Auch mittelfristig geht die MTU von einer Zunahme in allen Geschäftsbereichen aus. MTU sei gut positioniert, um bereits 2022 wieder auf Wachstumskurs zu schwenken, überproportional an der Erholung der Branche teilzuhaben und so bis 2024 das Niveau des Jahres 2019 zu übertreffen.

Bis 2024 dürfte das bereinigte EBIT wieder über dem Vorkrisenniveau liegen. Die Cash Conversion Rate erwartet MTU bis dahin wir im hohen zweistelligen Prozentbereich. Bis 2024 dürfte der Umsatz der zivilen Instandhaltung jährlich um einen mittleren Zehner-Prozentsatz zunehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2021 07:32 ET (12:32 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.