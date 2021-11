Bonn (ots) -Der Intensivmediziner Prof. Dr. Uwe Janssens im Gespräch mit Inga Kühn über die Situation in den Kliniken, den Alltag des Pflegepersonals, seine Erwartungen an die Politik und darüber, wie eine effizientere Pandemiebekämpfung erreicht werden kann.Zusammen mit anderen Medizinerinnen und Medizinern hatte er in einem öffenltichen Brandbrief an die Politik auf einen Kurswechsel in der Corona-Politik gedrungen. Die derzeitige pandemische Situation habe das Potential, die Situation aus dem Frühjahr und vorangegangener Wellen in den Schatten zu stellen, prognostizieren sie und zeigen sich vom Krisenmanagement der Politik zutiefst enttäuscht. "Wir empfinden eine tiefe Enttäuschung über die Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und über den wiederholt nachlässigen Umgang mit dem Wohlergehen der Menschen, die auf den Schutz des Staates angewiesen sind", so der Wortlaut des Briefes.Vorausschauendes Handeln sei nicht erfolgt, so könne sich das Infektionsgeschehen unkontrolliert ausbreiten, kritisieren die Expertinnen und Experten aus Medizin und Wissenschaft. Sie warnen vor einem Kollaps des Gesundheitssystems und vor der Überforderung der Pflegekräfte: "Das Personal in den Krankenhäusern ist müde und quittiert den Dienst."Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5076657