Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - In diesem Jahr sind in den USA bisher nur neun Unternehmen im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar von Investment Grade auf High-Yield herabgestuft worden - so genannte Fallen Angels, so die Experten von BNY Mellon Investment Management.Das Potenzial dieser Anleiheklasse sei jedoch weiterhin groß, sage Paul Benson, Head of Fixed Income Efficient Beta bei Insight Investment, einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management. Benson erkläre, wie viele Unternehmen mit guter Bonität vor einer Abwertung stünden und wie die Aussichten es für "Fallen Angels" sowie für ihre Gegenstücke, die "Rising Stars", stünden - Unternehmen, die vom High-Yield-Status wieder auf Investment-Grade heraufgestuft würden. ...

