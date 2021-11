NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen für das dritte Quartal von 230 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Grafikkarten- und Chipkonzern habe stark abgeschnitten und mit dem Ausblick für das Schlussquartal die Markterwartungen einmal mehr übertroffen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es könnte kaum besser laufen für das Unternehmen. Das Kerngeschäft rund um Grafikarten für Gamer sowie die Nachfrage durch Datenzentren entwickelten sich stark./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2021 / 04:20 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US67066G1040

