SpaceX-Chef Elon Musk hofft auf den ersten Orbitalflug des Riesenraumschiffs Starship im Januar 2022. Letzte Tests seien jedenfalls für Dezember terminiert. An der Flugbereitschaft wird es letzten Endes wohl nicht liegen. SpaceX hatte im laufenden Jahr mehrere Male gezeigt, dass dem Unternehmen am ersten orbitalen Testflug des Starship sehr gelegen ist. In atemberaubender Geschwindigkeit hatte das Unternehmen das Raumschiff aufgebaut und wieder zerlegt und immer wieder Einzeltests durchgeführt, die teils live auf Youtube gestreamt worden waren. ...

