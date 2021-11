DGAP-Ad-hoc: Gesco AG / Schlagwort(e): Prognose

GESCO AG: GESCO konkretisiert Umsatz- und erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021



18.11.2021

GESCO konkretisiert Umsatz- und erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021



Wuppertal, 18. November 2021 - In Anbetracht der Erwartungen für den verbleibenden Jahresverlauf konkretisiert der Vorstand der GESCO AG ("GESCO") die Zielbandbreite für den Umsatz und hebt die Zielbandbreite für das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 an. Die am 17. August 2021 angehobene Prognose sah einen Konzernumsatz in der Bandbreite von 465 bis 485 Mio. € sowie einen Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter in der Bandbreite von 20 bis 22 Mio. € vor (beide Zielbandbreiten vor M&A-Aktivitäten und ohne Veränderung des Konsoldierungskreises). Nunmehr erwartet GESCO auf Konzernebene für das Geschäftsjahr 2021 einen Konzernumsatz am oberen Rand der unveränderten Bandbreite von 465 bis 485 Mio. € sowie einen Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter in der Bandbreite von 22 bis 24 Mio. € (beide Zielbandbreiten weiterhin vor M&A-Aktivitäten und ohne Veränderung des Konsoldierungskreises). Die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2021 und weitergehender Informationen erfolgt am 19. November 2021.

Kontakt

Julia Pschribülla

Head of Investor Relations & Communications

E-Mail: investorrelations@gesco.de

