Das gestrige Börsendebüt des Münchner Solarauto-Entwicklers Sono Motors hat erfolgreich begonnen. Die an der US-Technologiebörse Nasdaq zum Preis von je 15 US-Dollar ausgegebenen Aktien schlossen am ersten Handelstag bei 38,20 Dollar. Sono Motors kommt damit aktuell auf einen Börsenwert von rund 2,6 Milliarden Dollar. Die Stammaktien des Münchner Unternehmens werden seit dem 17. November am Nasdaq ...

