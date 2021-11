Der Zuckerpreis hat in den vergangenen 3 Monaten seine vorangegangenen Kursgewinne in ungewöhnlich ruhiger Form konsolidiert und zuletzt ein neues kurzfristiges Kaufsignal gegeben. Dies deutet darauf hin, dass die Konsolidierung vor dem Abschluss stehen könnte. Ein neuer Aufwärtsimpuls, von dem auch die Aktie von Südzucker profitieren dürfte, ist damit wahrscheinlicher geworden.Der Zuckerpreis hat seit seinem Jahreshoch am 17.08.2021 eine Konsolidierungsbewegung absolviert, welche angesichts der enormen Kurszuwächse insgesamt schwach ausfiel und darauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...