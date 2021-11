EDB führt eine kostenlose virtuelle Veranstaltung für PostgreSQL-Anwender in Europa durch

EDB, führend im Bereich PostgreSQL, hat heute die vollständige Referentenliste für die zweitägige Veranstaltung Postgres Build 2021 veröffentlicht, die virtuell am 30. November und 1. Dezember stattfindet. Auf der diesjährigen Konferenz treffen sich im Bereich PostgreSQL tätige, weltweit führende Experten, Enterprise-Anwender, Community-Mitglieder und Vordenker rund um das Thema PostgreSQL. Die Konferenzsitzungen finden zwischen 9 Uhr und 17 Uhr GMT statt. Die Registrierung für die Postgres Build ist kostenlos.

"Die Postgres Build 2021 ist nach wie vor die führende, auf Unternehmen ausgerichtete Veranstaltung für Postgres-Anwender in Europa", sagte Simon Riggs, Postgres Fellow bei EDB. "Angefangen bei Replikationskonsistenz und Hochverfügbarkeit bis hin zur Migration von älteren Datenbanken auf Postgres, die Postgres Build 2021 wird die Anwender über die dringlichsten Fragen im Postgres-Ökosystem informieren und aufklären, um Entscheidungsträger bei einer erfolgreichen Datenbankmodernisierung im Unternehmen zu helfen."

Konferenzstränge und Agenda

Die Postgres Build 2021 umfasst drei Veranstaltungsstränge zum Einsatz von PostgreSQL im Unternehmen, Tools und Funktionen für PostgreSQL sowie PostgreSQL-Anwendungsfälle. Auf der Agenda stehen Referenten führender Organisationen wie der British Geological Survey, dem Centre for Development of Advanced Computing in Indien und der National Open and Distance University (UNAD).

Zu den Highlights der Sitzungen zählen:

Bruce Momjian, Vice President, Postgres Evangelist, EDB, eröffnet die zweitägige Veranstaltung mit einem Vortrag über ein Open-Source-Projekt zu PostgreSQL, seine Herausforderungen und wie die Community diese mit einer Vorausplanung vermeiden kann.

Marc Linster, CTO, EDB, gibt den Auftakt für den zweiten Tag mit einem Vortrag über die Herausforderungen bei der Migration von Datenbanken in die Cloud. Linster wird Optionen für Postgres in der Cloud mit Fokus auf Kubernetes und DBaaS erörtern und EDB Cloud Native Postgres in den Kontext von BigAnimal, dem vollständig verwalteten Datenbankservice von EDB, stellen.

Dr. Michael Stonebraker, Postgres-Pionier, Turing-Award-Preisträger und Professor am MIT, wird am zweiten Tag den Abschlussvortrag zur Bedeutung und den Auswirkungen von Überlegungen zu Cloud-, SaaS- und DBaaS-Bereitstellungen für das zukünftige PostgreSQL-Datenbankmanagement halten.

Auf einem Kundenpanel werden die Führungskräfte Rick Mallon von Ericsson Canada und Martin Schmitter von RWE Deutschland zu Wort kommen.

Hier finden Sie die vollständige Agenda der Postgres Build 2021.

Registrierung

Die Registrierung für Postgres Build ist kostenlos und hier möglich.

EnterpriseDB, EDB und Postgres Enterprise Manager sind eingetragene Marken der EnterpriseDB Corporation. EDB Postgres und BigAnimal sind Marken der EnterpriseDB Corporation.

Postgres, PostgreSQL und das Slonik Logo sind Marken oder eingetragene Marken der PostgreSQL Community Association of Canada und werden mit deren Genehmigung verwendet.

Über EDB

PostgreSQL wird zunehmend zur Datenbank der Wahl für Unternehmen, die Innovationen fördern und ihr Geschäft beschleunigen wollen. Die Unternehmenssoftware von EDB erweitert PostgreSQL und hilft unseren Kunden, sowohl vor Ort als auch in der Cloud das volle Potenzial der Software auszuschöpfen. Unser weltweiter Rund-um-die-Uhr-Support, professionelle Dienstleistungen und Schulungen helfen unseren Kunden überdies, Risiken zu kontrollieren, Kosten zu verwalten und effizient zu skalieren. Mit 16 Niederlassungen weltweit betreut EDB über 5.000 Kunden, darunter führende Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Informationstechnologie, Kommunikation, Medien und Behörden. Weitere Informationen über PostgreSQL für Menschen, Teams und Unternehmen finden Sie unter EDBpostgres.com.

