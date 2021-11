DJ Stefan Zuschke wird neues Aufsichtsratsmitglied der Marquard & Bahls AG

Die Gesellschafter der Marquard & Bahls AG haben Stefan Zuschke mit Wirkung zum 1. Dezember 2021 in den Aufsichtsrat der Marquard & Bahls AG gewählt. Er folgt Stacy Methvin nach, die den Vorsitz im neu gegründeten Aufsichtsrat der Oiltanking GmbH übernommen hat.

Stefan Zuschke blickt auf eine erfolgreiche Laufbahn von mehr als dreißig Jahren zurück, in denen er führende Managementpositionen innehatte. Nach verschiedenen Stationen bei Mercedes Benz und der Beteiligungsgesellschaft Equimark in München, wechselte er 1993 zum internationalen Beteiligungsunternehmen BC Partners, wo er mehr als 25 Jahre tätig war. Die letzten 10 Jahre davon war er Geschäftsführer des deutschen Büros in Hamburg, sowie Managing Partner und zuletzt Co-Chairman der globalen Gruppe. Darüber hinaus bekleidete er von 2010 bis 2020 die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden der Brenntag SE, dem Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen.

Stacy Methvin war von Mai 2014 bis August 2021 Mitglied und stellvertretende Vorsitzende des Marquard & Bahls Aufsichtsrates.

Dr. Daniel Weisser, Vorsitzender des Marquard & Bahls Aufsichtsrats, sagte: "Unser aufrichtiger Dank gilt Stacy Methvin für ihre exzellente Arbeit im Aufsichtsrat und ihre Leidenschaft für unser Unternehmen. In den vergangenen Jahren hat sie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Marquard & Bahls geleistet. Wir begrüßen es, dass Stacy Methvin unserer Unternehmensgruppe erhalten bleibt und jetzt den Aufsichtsrat von Oiltanking leitet. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, Stefan Zuschke im Marquard & Bahls Aufsichtsrat willkommen zu heißen. Mit seiner umfangreichen Expertise in Private Equity und Portfolio Management, gepaart mit einem stark ausgeprägten kommerziellen Verständnis, wird er eine wertvolle Bereicherung für den Marquard & Bahls Aufsichtsrat sein." Marquard & Bahls ist eine agile, unabhängige Holdinggesellschaft im Energie- und Chemiesektor. Das 1947 gegründete Unternehmen verfolgt die Vision, ein erfolgreicher ethischer Investor zu sein, der gesellschaftliche Entwicklung unterstützt. Vor diesem Hintergrund richtet Marquard & Bahls ihr Portfolio neu aus, um einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten.

