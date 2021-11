Die Aktie von Victoria's Secret zählt am Donnerstag zu den Top-Werten an der Wall Street. Der Unterwäsche-Händler verdiente im abgelaufenen Quartal aufgrund von Sondereffekten deutlich weniger als im Vorjahr, konnte aber die Prognosen übertreffen. Die Analysten von Wells Fargo erwarten deshalb einen starken Kursanstieg.CEO Martin Waters sprach von. Victoria's Secret hatte im Sommer den Spin-off vom früheren Mutterkonzern L Brands vollzogen und ist seitdem als eigenständige Gesellschaft an der ...

