Der Autobauer Daimler richtet das Berliner Mercedes-Benz-Werk neu aus. Dort sollen leistungsstarke Elektromotoren für AMG-Modelle gebaut werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Außerdem entsteht dort ein Kompetenzzentrum für Digitalisierung. "Damit wird Berlin wichtiger im globalen Produktionsverbund", erklärte Mercedes-Benz-Vorstandsmitglied Jörg Burzer. Insgesamt investiere das Unternehmen in den nächsten sechs Jahren einen niedrigen dreistelligem Millionenbetrag in das Werk im Ortsteil Marienfelde. Mehr zum Thema Wenn das Auto die Rechnung bezahlt:...

