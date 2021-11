DJ Vitesco beteiligt sich an kanadischer Gan Systems

FRANKFURT (Dow Jones)--Vitesco Technologies hat eine strategische Partnerschaft mit dem in Kanada ansässigen Unternehmen Gan Systems Inc vereinbart. Die Kanadier haben sich auf Galliumnitrid-Leistungstransistoren spezialisiert und liefern unter anderem an die Automobilindustrie, wie der deutsche Automobilzulieferer für Antriebstechnologien mitteilte. Als Teil der strategischen Partnerschaft erwirbt Vitesco eine Minderheitsbeteiligung an Gan.

Gan-Transistoren hätten großes Potenzial für Anwendungen im Fahrzeug, weil sie effizienter, kleiner und in der Systembetrachtung wirtschaftlicher sind als Transistoren aus Silizium. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2021 10:07 ET (15:07 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.