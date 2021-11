DJ PTA-PVR: 2invest AG: Veröffentlichung über Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 Abs. 2 WpHG

Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Heidelberg (pta031/18.11.2021/16:30) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Der 2invest AG ist am 18.11.2021 durch Mitteilung der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG nach § 43 WpHG im Zusammenhang mit der Stimmrechtmitteilung der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG vom 15.11.2021 bezüglich der Überschreitung der Schwelle von 10% Folgendes ergänzend mitgeteilt worden:

"Mitteilung über Ziele von Inhabern wesentlicher Beteiligungen an die Gesellschaft gemäß § 43 Abs. 1 WpHG

Wir nehmen Bezug auf unsere Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. WpHG, mit der wir Ihnen am 15. November 2021 mitgeteilt hatten, dass unser Stimmrechtsanteil an Ihrer Gesellschaft die Schwelle von 10 % überschritten hat. Ergänzend dazu teilen wir Ihnen gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit:

1. Die Investition hinsichtlich des Erwerbs der Stimmrechte an der 2invest AG dient der Erzielung von Handelsgewinnen.

2. Es ist beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der der 2invest AG durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.

3. Wir streben nicht an, Einfluss auf die Besetzung der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane der der 2invest AG zu nehmen.

4. Wir streben keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der 2invest AG an, insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung oder die Dividendenpolitik.

5. Der Erwerb der Stimmrechte erfolgte durch Eigenmittel.

Mit freundlichen Grüßen

Kai Jordan Sascha Guenon"

(Ende)

Aussender: 2invest AG Adresse: Ziegelhäuser Landstr. 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 649 2480 E-Mail: info@2invest-ag.com Website: www.2invest-ag.com

ISIN(s): DE000A3H3L44 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1637249400633 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2021 10:30 ET (15:30 GMT)