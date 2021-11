BioNTech-Partner und Konkurrent Pfizer hat heute einen Mega-Deal eingetütet. So plant die US-Regierung den Kauf von zehn Millionen Dosen des noch nicht zugelassenen Covid-Medikaments Paxlovid. Pfizer wird damit Umsätze in Höhe von 5,3 Milliarden US-Dollar erzielen. Eigentlich ein Grund für den Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech an der Börse mächtig in die Knie zu gehen. Doch weit gefehlt…

So notiert BioNTech heute nahezu auf dem Niveau des Vortags im Bereich von 270 US-Dollar. Zuletzt verzeichnete der Kurs sechs Tage in Folge mit teilweise kräftigen Kursgewinnen. Alleine in den vergangenen 14 Tagen konnte BioNTech an der Nasdaq rund 25 Prozent zulegen. Die wichtige technische und wohl ...

