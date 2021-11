Berlin (ots) -Einladung zum Pressegespräch am 25. November 2021 um 10.00 Uhr (via Zoom)Die vierte Welle der Corona-Pandemie erfasst die Welt mit voller Wucht, während gleichzeitig die Gerechtigkeitslücke bei der Verteilung von Covid-19-Impfstoffen immer größer wird. Fast 80 Prozent aller verfügbaren Impfdosen werden von reichen Ländern aufgekauft, während nur etwa zwei Prozent in Länder mit niedrigen Einkommen gelangen.Der Dachverband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO) hat Empfehlungen an die Bundesregierung und die internationale Staatengemeinschaft entwickelt, damit Menschen im globalen Süden einen gleichwertigen Zugang zu Impfstoffen erhalten.Mit Blick auf die Sondersitzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der 12. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) möchten wir in dem Pressegespräch unsere Forderungen vorstellen und mit Ihnen diskutieren.Als Gesprächspartnerinnen stehen Ihnen zur Verfügung:- Maike Röttger, stellvertretende Vorstandsvorsitzende von VENRO- Mareike Haase, Sprecherin der VENRO-Arbeitsgruppe Gesundheit/Referentin für internationale Gesundheitspolitik bei Brot für die Welt- Dr. med. Gisela Schneider, Direktorin des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission (Difäm)Wann findet das Gespräch statt? Am Donnerstag, den 25. November 2021, von 10:00 Uhr bis 11:00 UhrWo? Digital via ZoomJournalistinnen und Journalisten, die teilnehmen möchten, können sich über presse@venro.org anmelden. Wir schicken Ihnen den Link zur Zoom-Konferenz dann zu.Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung!Zum Download: Die Einladung mit weiteren Informationen (PDF) (https://venro.org/fileadmin/user_upload/Dateien/Bilder/Diverse/VENRO_Pressegespraech_Globale_Impfgerechtigkeit_2021.pdf)Pressekontakt:Janna VölkerReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMobil: +49 152 0864 0995E-Mail: presse@venro.orgOriginal-Content von: Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO) e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70355/5076975