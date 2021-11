DGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Der Vorstand der The Naga Group AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu EUR 4.625.489,00 durch Ausgabe von bis zu 4.625.489 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt. Es liegen bereits verbindliche Investorenzusagen eines führenden europäischen strategischen Investors für ein Emissionsvolumen in Höhe von EUR 30 Mio. vor (das entspricht ca. 80 % der angebotenen Aktien), die restlichen neuen Aktien werden im Wege einer Privatplatzierung institutionellen Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland angeboten. Die neuen Aktien sollen prospektfrei in die bestehende Notierung im Scale-Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Kapitalerhöhung ermöglicht ein dynamischeres Wachstum, die Erweiterung des internationalen Aktionariats sowie die Erhöhung des Freefloats. Die Transaktion wird von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG begleitet.

