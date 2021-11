NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU anlässlich eines Kapitalmarkttages auf "Neutral" mit einem Kursziel von 183 Euro belassen. Das neue Umsatzziel des Triebwerksbauers für 2022 liege über der Markterwartung, schrieb Analystin Daniela Costa in einem ersten Kommentar am Donnerstag. Enttäuschend sei aber, dass der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) lediglich um einen mittleren Zwanziger-Prozentsatz steigen solle./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2021 / 13:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

MTU AERO ENGINES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de