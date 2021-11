Köln (ots) -Der 26. RTL-Spendenmarathon läuft: Hilfe für von Corona stark betroffene Kinder, Unterstützung für die Flutopfer in Deutschland, verbesserte Therapiemöglichkeiten für Kinder mit Krebs- und Herzerkrankungen sowie Winterhilfe für afghanische Familien stehen in diesem Jahr im Fokus der längsten Charity-Sendung im deutschen Fernsehen. Der RTL-Spendenmarathon wird erstmals als klimaneutrale Produktion umgesetzt.Das bedeutet: CO2-Emissionen werden vermieden bzw. bestmöglich reduziert, unvermeidbare Emissionen, die durch die Produktion entstanden sind, werden kompensiert. Neben dem Einsatz von Ökostrom an allen Produktionsstandorten kommt eine E-Auto-Flotte beim Shuttle-Service der prominenten Studiogäste zum Einsatz. Darüber hinaus reist der Großteil der Gäste mit der Bahn an. Beim Catering und der allgemeinen Versorgung vor Ort wird auf regionale und ökologische Produkte geachtet, alle anfallenden Kronkorken gesammelt. Zudem bestehen das Bühnenbild und die Requisiten fast ausschließlich aus wiederverwendbaren und nachhaltigen Materialien. Und auch Wolfram Kons leistet seinen ganz persönlichen und nachhaltigen Beitrag: "Ich moderiere in dem Anzug aus dem letzten Jahr. Das ist natürlich nur ein klitzekleines Teilchen in dem ganz großen Puzzle, aber auch mit vielen kleinen Schritten kann man richtig Strecke machen. Denn ohne eine gesunde Umwelt werden auch unsere Kinder in Zukunft kein gesundes und freies Leben führen können!"So startete Wolfram Kons im Nachhaltigkeits-Outfit gemeinsam mit den Projektpatinnen und Paten Sarah Engels, Dagmar Wöhrl, Auma Obama, Wotan Wilke Möhring und Max Giesinger live um 18.00 Uhr die 26. Ausgabe der längsten Charity-Sendung im deutschen Fernsehen. Die musikalische Untermalung des RTL-Spendenmarathon kommt in diesem Jahr mit "I Still Have Faith In You" von ABBA. "Vertrauen ist das Wichtigste für unsere Arbeit. Jeder Cent, den unsere Zuschauer:innen uns anvertrauen kommt dort an, wo er dringend gebraucht wird - versprochen!", so Wolfram Kons, der die kommenden 24,5 Stunden durchmoderieren wird. Bis zur Finalsendung am morgigen Freitag ab 18.00 Uhr wird er einmal pro Stunde live aus dem RTL-Spendenmarathon-Studio heraus die Zuschauer:innen aufrufen zu spenden.Zahlreiche engagierte Talkgäste und Promis, die im Vodafone-Callcenter die Spendenanrufe der Zuschauer:innen entgegen nehmen, werden in den kommenden Stunden im Spendenstudio erwartet. Mit dabei Ursula Karven, Mariella Ahrens, Evelyn Burdecki, Magdalena Brzeska, Mariella Ahrens, Frauke Ludowig, Patricia und Angelo Kelly, Joris, Werner Hansch, Faisal Kawusi, Laura Karasek, Michael Michalsky, Marie-Luise Marjan, Laura Wontorra und viele, viele mehr."24h Fitness-Challenge": Jeder kann Joey Kelly virtuell unterstützen!Nicht nur Wolfram Kons macht die Nacht durch. Auch Ausdauersportler Joey Kelly, der sich bei der "24h Fitness-Challenge" einem Quadrathlon mit vier verschiedenen Sportgeräten stellt, wird kein Auge zumachen. Dabei wird der 49-Jährige von 17 Firmenteams unterstützt. Wenn es alle gemeinsam schaffen 200.000 Kalorien zu verbrennen und damit gleichzeitig auch den Einhell-Akku vor Ort aufzuladen, dann ist der Weltrekord für die "meisten beim Geräte-Quadrathlon verbrannten Kalorien (24 Std., Team)" aufgestellt. Das REKORD-INSTITUT für DEUTSCHLAND (RID) wird diesen Weltrekordversuch überwachen und den neuen Weltrekord im Erfolgsfall vor Ort mit der Übergabe einer Rekordurkunde zertifizieren.Das Besondere in diesem Jahr: Jeder kann virtuell über die Videoplattform "Cisco Webex" bei der Challenge dabei sein. Nach einer Registrierung unter https://wirhelfenkindern.rtl.de/aktuelles/news/24-stunden-joey-kelly-challenge-und-du-kannst-virtuell-live-dabei-sein wird jeder Sportbegeisterte Teil des "Team Deutschland". Egal ob zu Hause, im Fitnessstudio, beim Joggen, Spinning, Yoga oder Tischtennis - wer, wo, was macht, spielt dabei keine Rolle, Hauptsache es ist eine sportliche Betätigung.ABBA-Premieren-Tickets, Privatkonzert von David Garrett oder eine Komparsenrolle bei "GZSZ"Ab sofort können ganz viele persönliche Kostbarkeiten namhafter Stars bei der Charity-Auktion unter www.united-charity.de ersteigert werden!Wieviel kommt beim 26. RTL-Spendenmarathon für die ausgewählten Kinderhilfsprojekte zusammen und werden Joey Kelly und die Firmenteams erneut einen neuen Weltrekord aufstellen? Das Finale des 26. RTL-Spendenmarathon mit Wolfram Kons am 19. November 2021, live ab 18.00 Uhr.Alles über den 26. RTL-Spendenmarathon unterwww.rtlspendenmarathon.deHashtags: spendenmarathon rtlwirhelfenkindern kellychallengeHelfen auch Sie mit und spenden Sie!Telefon-Hotline: 0137 - 575 2021(14Ct/Anruf, Mobil teurer)Telefon-Hotline aus dem Ausland: 0049 180 505 2021(individuelle Kosten länderabhängig)SMS:Senden Sie das Kennwort KINDER an die 44844 (10 Euro/SMS + ggf. Kosten für den SMS-Versand) oder das Kennwort KINDER25 an die 44844 (25 Euro/SMS + ggf. Kosten für den SMS-Versand)Onlinespenden: www.rtlspendenmarathon.deÜberweisungEmpfänger: Stiftung RTLKonto: DE55 370 605 905 605 605 605Bank: Sparda-Bank West e.G.BIC: GENODED1SPKPressekontakt:RTL-Wir helfen KindernMaren MossigT: +49 221-788-70305mossig@diepressetanten.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5076992