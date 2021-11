Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -In der ostchinesischen Stadt Hangzhou fand ein globaler kultureller Austausch statt, bei dem kreative Ideen aus der ganzen Welt in der Cloud aufeinandertrafen. Am 8. November ging die 15. Hangzhou Cultural and Creative Industry Expo zu Ende, die vor dem Hintergrund der Pandemie auf eine andere Art und Weise veranstaltet wurde. Unter dem Motto "Creative Hangzhou, Connecting the World - Culture Leading a Better Life" (Kreatives Hangzhou, das die Welt verbindet - Kultur führt zu einem besseren Leben) wurden auf der diesjährigen Messe über 3 000 Kulturmarken und -unternehmen aus mehr als 30 Ländern und Regionen vorgestellt, darunter aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Italien, Polen, Japan, der Republik Korea und Thailand. Mehr als 200.000 chinesische und ausländische Kulturprodukte wurden auf der Online-Plattform ausgestellt, die 190 Millionen Mal aufgerufen wurde. Nach Angaben der Stadtverwaltung von Hangzhou war es ein großes Ereignis des globalen kulturellen Austauschs und der Integration.Die "Cloud" verleiht der Kulturindustrie "digitale Flügel"Vor dem Hintergrund der Seuchenprävention und -bekämpfung verlegte die diesjährige Messe die Offline-Ausstellung ins Internet. Anstatt einen Termin zu vereinbaren oder Eintrittskarten zu kaufen, konnten die Bürgerinnen und Bürger die beiden großen Ausstellungen, die Kreativität und Handwerkskunst zeigen, auf TikTok besuchen.Laut Meng Wenbo, Co-Vorsitzender und CEO von Dongjia, einer E-Commerce-Plattform, die sich auf Kunsthandwerk spezialisiert hat, hat eine Online-Messe die Beschränkungen von Offline-Ausstellungen beseitigt, neue Wege für den Besuch von Ausstellungen eröffnet und neue Szenen der kulturellen Infiltration geschaffen. Gleichzeitig trägt die Integration von Online-Ausstellungen und -Verkäufen dazu bei, dass die Unternehmen auch im Zusammenhang mit der Epidemie gut funktionieren und den Kulturliebhabern wirklich eine "unendliche Kulturmesse" bieten können. Der thematische Veranstaltungsort mit dem Namen "Song Yun Jiang Nan", der den Geist der Song-Dynastie im Osten Chinas widerspiegelt, sollte vor allem Kultur- und Kreativschaffende, Kunsthandwerker, neue Handwerker und andere Berufsgruppen anziehen. Während der Ausstellung wurden zahlreiche kreative Produkte vorgestellt, die die traditionelle chinesische Kultur widerspiegeln, wie z. B. Teeservice-Geschenkboxen und blau-weißes Porzellan, die sich zu einem echten Renner entwickelten.Nach mehr als einem Jahrzehnt der Entwicklung hat sich die Messe zu einer "goldenen kulturellen Visitenkarte" von Hangzhou entwickelt und ist als eine der vier wichtigsten umfassenden Kulturausstellungen Chinas bekannt. Berichten zufolge hat die Kulturindustrie von Hangzhou im vergangenen Jahr trotz der Epidemie einen Mehrwert von 228,5 Milliarden Yuan (etwa 35,7 Milliarden US-Dollar) erzielt, was einem Anstieg von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, und die umfassende Entwicklungsstärke der Kulturindustrie von Hangzhou rangiert unter den großen und mittelgroßen Städten Chinas an erster Stelle. Seit Anfang dieses Jahres hat die Kulturindustrie in Hangzhou eine starke Entwicklungsdynamik gezeigt. In den ersten drei Quartalen erreichte die Wertschöpfung 190,1 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 10,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, und die Wachstumsrate der Industrie für digitale Inhalte erreichte sogar 12,8 Prozent.Die digitale Technologie hat eine integrierte Anwendung und Innovation im Bereich der Kulturindustrie erreicht und bietet somit eine zentrale Unterstützung für die Kulturindustrie in der "Cloud". An der diesjährigen Messe nahmen über 3.500 Online-Aussteller und -Marken teil, und es wurden fast 240 thematische Live-Übertragungen, spezielle Auktionen und andere Aktivitäten veranstaltet. Die Bürger konnten globale Kulturprodukte kaufen, ohne ihr Haus zu verlassen. Die Veranstaltung hat den Händlern aus dem In- und Ausland die neuesten Errungenschaften in der Entwicklung der chinesischen Kulturindustrie vorgestellt, den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit in der Kulturindustrie gestärkt und den Einfluss der Hangzhou-Messe weiter vergrößert."Kulturelle Expo der Ideen" bringt ewigen kulturellen GlanzDie Hangzhou Cultural & Creative Industry Expo ist eine kreative Ausstellung für die Ästhetik des Lebens, ein großartiges Ereignis für den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch, eine Plattform für den intensiven Austausch von Ideen und eine Vorreiterrolle für die Industrie. Auf der diesjährigen Messe wurden mehrere aktuelle Forschungsergebnisse zum Branchenentwicklungsindex veröffentlicht, um den Einfluss der Marke "Expo der Ideen" weiter zu stärken.Auf dem Gipfel der Kulturindustrie veröffentlichte Xiong Chengyu, ein ausländischer Akademiker der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Direktor des Nationalen Forschungszentrums für die Kulturindustrie der Tsinghua-Universität, den Entwicklungsindex und Bewertungsbericht der chinesischen Industrie für digitale Inhalte (2021) online und bewertete den Entwicklungsindex der chinesischen Industrie für digitale Inhalte anhand von fünf Aspekten: industrielles Ausmaß, sozialer Beitrag, Wertschöpfung, Entwicklungsumfeld und industrielle Wettbewerbsfähigkeit. Dem Forschungsindex zufolge gehört Hangzhou zu den führenden Städten in der Entwicklung der Industrie für digitale Inhalte in China und ist die repräsentative Stadt im Industriekreis des Jangtse-Flussdeltas.Laut Xiong ist Hangzhou mit seiner guten industriellen Infrastruktur eine wichtige Stadt für die digitale Wirtschaft Chinas. Hangzhou kümmert sich nicht nur um die Kulturindustrie selbst, sondern geht auch Hand in Hand mit Fördermaßnahmen und der Entwicklung von Industrieclustern. Daher entwickeln sich die Bereiche der digitalen Inhalte wie Animation, Spiele, E-Sport, Film und Fernsehen in Hangzhou gut. Darüber hinaus wurden digitale Inhalte in alle Aspekte des gesellschaftlichen Lebens integriert, über nationale Grenzen und Bereiche hinweg. Er hofft, dass Hangzhou den Nutzern auf der ganzen Welt originelle digitale Inhalte mit chinesischen Merkmalen bieten wird.Wu Xiaobo, ein chinesischer Finanzjournalist, sagte, Hangzhou sei im Laufe der Geschichte immer eine Konsumstadt gewesen, und junge Menschen seien der wichtigste Grund dafür, dass die Kulturindustrie in Hangzhou eine starke Entwicklungsdynamik beibehalten könne. In allen Kulturen sind die jungen Menschen die wichtigste teilnehmende Kraft und der wichtigste Gärungsfaktor. Vor allem in den letzten Jahren war die Nettozuwanderungsrate von Talenten in Hangzhou weiterhin führend in China, was Hangzhou eine reiche Kulturindustrie und eine starke Konsumkapazität bescherte.Bildanhänge Links:Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=407693Bildunterschrift: Die 15. 