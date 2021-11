Unbefristete Swap-Produkte verzeichneten das größte Wachstum, gefolgt vom Spothandel

VICTORIA, Seychellen, Nov. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKEx, eine führende Kryptowährungsbörse und ein DeFi-Ökosystem, meldete heute für das vergangene Jahr einen Anstieg des gesamten Handelsvolumens um 308 %. Das Gesamthandelsvolumen aller börsennotierten Vermögenswerte an der OKEx stieg von 1,8 Billionen US-Dollar im Oktober 2020 auf 7,4 Billionen US-Dollar im Oktober 2021.



Wenn man das massive Wachstum aufschlüsselt, verzeichneten die unbefristeten Swap-Produkte auf OKEx den höchsten Zuwachs: Das Handelsvolumen stieg gegenüber dem Vorjahr um 455 %. Kryptowährungsspots und -futures verzeichneten ebenfalls ein beeindruckendes Wachstum des Handelsvolumens - ein Anstieg um 365 % bzw. 209 %.

Im Oktober 2021 gehörten BTC, DOGE, SHIB, OKB, ETH und SOL zu den Top-10-Vermögenswerten mit dem höchsten Handelsvolumen an den OKEx-Spotmärkten. Das gesamte Spothandelsvolumen für die 10 Vermögenswerte zusammen erreichte einen monatlichen Höchststand von über 6,5 Milliarden US-Dollar, was das zunehmende Interesse der Branche an Memecoins mit Hundemotiv sowie an einem dezentralen Finanzwesen (DeFi) widerspiegelt

Das beachtliche Wachstum des Handelsvolumens von OKEx geht einher mit dem marktführenden Vorstoß des Unternehmens in die Bereiche DeFi, GameFi und Non-Fungible-Tokenund ein Play-to-earn-Krypto-Spielecenterbietet. Des Weiteren führte die Plattform vor Kurzem eine weiterentwickelte Handelsfunktion, die Portfoliomarge, ein, die speziell zur Verbesserung der Kapitaleffizienz für professionelle und institutionelle Händler entwickelt wurde.

"Wir freuen uns sehr über diese Wachstumsentwicklung im vergangenen Jahr", sagte Jay Hao, CEO von OKEx, und fügte hinzu:

"Dies wäre ohne die Unterstützung unserer geschätzten Kunden - der treuen OKEx-Familie - nicht möglich gewesen. Im vergangenen Jahr haben wir unser Engagement für einen besseren Service für unsere Kunden mit der Einführung verschiedener Angebote bekräftigt, darunter der neue DeFi-Modus auf OKEx, der eine selbstverwaltete, dezentrale Geldbörse sowie einen NFT-Marktplatz und ein Blockchain-Spielecenter umfasst.

Um institutionellen und professionellen Händlern gerecht zu werden, wurde ein CME-ähnliches Portfoliomargen-System eingeführt, das Teil unserer Bemühungen ist, die weltweit leistungsfähigste Handelsplattform für Kryptohändler aufzubauen. Wir feiern unser vierjähriges Bestehen und freuen uns darauf, unser Angebot zu erweitern und an den globalen Märkten weitere Mitglieder in unserer Familie begrüßen zu dürfen."