EQS Group-News: Implenia AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

Erhöhung der vorrangigen Anleihe ermöglicht Implenia die vollständige Refinanzierung der Wandelanleihe über CHF 175 Mio.



19.11.2021 / 07:00



Implenia erhöht die kürzlich angekündigte vorrangige Anleihe über CHF 150 Mio. um CHF 25 Mio. auf ein endgültiges Emissionsvolumen von CHF 175 Mio.. Damit ist die vollständige Refinanzierung der fällig werdenden Wandelanleihe über CHF 175 Mio. abgeschlossen. Glattpark (Opfikon), 19. November 2021 - Implenia hat am 3. November erfolgreich eine vorrangige Anleihe im Gesamtbetrag von CHF 150 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde zum Nennwert mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Zinssatz von 2,00% emittiert.



Die Aufstockung dieser vorrangigen Anleihe um CHF 25 Mio. auf ein endgültiges Emissionsvolumen von CHF 175 Mio. ermöglicht Implenia die vollständige Refianzierung der ausstehenden Wandelanleihe von CHF 175 Mio. mit Fälligkeit am 30. Juni 2022. Die erfolgreiche Emission verlängert das Fälligkeitsprofil von Implenia und stärkt die Finanzierungsstruktur des Unternehmens weiter.



Die Anleihe soll an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und kotiert werden. Das Settlement der Anleihe wird am 26. November 2021 stattfinden. Kontakt für Medien:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com Kontakt für Investoren and Analysten:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com Agenda:

1. März 2022: Medien- und Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2021

29. März 2022: Ordentliche Generalversammlung Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem plant und erstellt Implenia in Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen komplexe Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der tiefen Erfahrung ihrer Spezialisten kann die Gruppe komplexe Grossprojekte realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus und kundennah begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 8'500 Personen und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von knapp CHF 4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

Ende der Medienmitteilungen