Deswegen verkauft das Unternehmen sein globales Teegeschäft Ekaterra für 4,5 Mrd. Euro - und zwar ohne Barmittel und ohne Schulden.. Käufer ist CVC Capital Partners Fund VIII. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen werden, vorbehaltlich des Abschlusses der Konsultationsverfahren des Betriebsrats und des Erhalts bestimmter behördlicher Genehmigungen.



Ekaterra - mit einem Portfolio von 34 Marken, darunter Lipton, PG Tips, Pukka, T2 und TAZO - hatte im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 2 Mrd. Euro erwirtschaftet. Von der Transaktion ausgenommen sind das Teegeschäft von UNILEVER in Indien, Nepal und Indonesien sowie die Beteiligungen an den Joint Ventures von Pepsi und Lipton im Bereich trinkfertiger Tee und die damit verbundenen Vertriebsaktivitäten.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



