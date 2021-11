DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SANOPTIS - Die in Deutschland und der Schweiz tätige Augenklinik-Kette Sanoptis wird Finanzkreisen zufolge für einen Verkauf vorbereitet. Eigner Telemos, ein britischer Finanzinvestor, hat die Investmentbank Rothschild mit der Organisation eines Prozesses für einen Mehrheits- oder Minderheitsanteil beauftragt, der im Februar oder März beginnen könnte und das Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Euro bewerten könnte, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. "Es geht um die Suche nach einem weiteren Aktionär, um Eigenkapital für die geplante Expansion hinzuzugewinnen", sagte Firmenchef Volker Wendel. (Handelsblatt)

HAPAG-LLOYD - Für Deutschlands Importeure hat Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen eine schlechte Nachricht. "Bis zum chinesischen Neujahresfest Anfang Februar wird es beim Seetransport keine Entspannung geben", sagte er in einem Pressegespräch. Danach werde sich die Stausituation zwar wieder verbessern, zu einer Normalität werde man aber auch im gesamten Jahr 2022 nicht zurückkehren. Noch immer stauen sich 112 Containerfrachter vor den Häfen der USA, wie der beim Schweizer Speditionskonzern Kühne + Nagel fürs Seefrachtgeschäft verantwortliche Vorstand Otto Schacht berichtet. "Die Situation wird erst besser", fürchtet er, "wenn sich die Lage vor den Häfen in Seattle, Los Angeles und Savannah entspannt." Doch danach sieht es vorerst nicht aus. Deutschlands Einzelhändler sorgen sich deshalb um ihr Weihnachtsgeschäft. (Handelsblatt)

PHARMAMARKT - Mehrere bekannte Ex-CEOs aus der deutschen Wirtschaft haben eine eigene Firma für Unternehmensfinanzierung gegründet. Sie wagen sich ausgerechnet an das umstrittene Modell der Spacs, also der leeren Börsenmäntel - allerdings mit einem neuartigen Konzept, wie CEO Cornelius Baur dem Handelsblatt sagt. Binnen zwei Jahren soll das Spac EHC einen Minderheitsanteil an einem privat geführten Pharmaunternehmen mit einem Gesamtwert von einer bis zwei Milliarden Euro übernehmen. Nach der Fusion beider Firmen soll daraus ein Global Player werden. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2021 00:58 ET (05:58 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.