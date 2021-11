DJ PTA-News: Aluflexpack AG: Gewinner bei European Small and Mid Cap Awards

Reinach (pta005/19.11.2021/07:00) - Die Aluflexpack AG ("Aluflexpack", "Gruppe"), ein führender internationaler Hersteller von hochwertigen flexiblen Verpackungslösungen, hat den European Small and Mid-Cap Award in der Kategorie "Star of 2021" gewonnen. Aluflexpack erhielt die Auszeichnung von der Federation of European Securities Exchange (FESE) aufgrund aussergewöhnlicher Leistungen innerhalb der Branche und als verantwortungsbewusstes Unternehmen.

Seit dem Börsengang im Juni 2019 hat Aluflexpack mit den daraus generierten Erlösen mehrere organische Wachstumsprojekte umgesetzt - wie etwa den Ausbau seiner Kapazitäten für Standbodenbeutel in Umag (Kroatien) - und damit auch in vielen Regionen neue Arbeitsplätze geschaffen. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen auf eine grosse Expansion in Drnis (Kroatien). Im Zuge dieses Projekts schafft Aluflexpack bis zu 30.000 Tonnen an vertikal integrierten zusätzlichen Folienkonvertierungskapazitäten und sichert damit langfristig die führende Position des Unternehmens in schnell wachsenden Endmärkten.

Johannes Steurer, CFO von Aluflexpack, sagt: "Wir fühlen uns geehrt, bei den European Small and Mid-Cap Awards in der Kategorie "Star of 2021" zu gewinnen. Diese Auszeichnung bestätigt, dass wir in der Vergangenheit die richtigen Wachstumsinitiativen gesetzt haben. Darüber hinaus würdigt der Preis in hohem Masse den Einsatz aller unserer Mitarbeiter, die seit Beginn der Pandemie zur Sicherung der allgemeinen Lebensmittel- und Arzneimittelversorgung beigetragen haben. Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Wir streben danach, uns in dieser Disziplin kontinuierlich zu verbessern."

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben jeweils einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich, Türkei und Polen auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 30. Juni 2021 auf ca. 1.324 Mitarbeiter. http://www.aluflexpack.com

