Sektor-Rotation läuft an!: GOLD und GOLDMINEN - der ganz große Wurf steht bevor! Das Geldverdienen beginnt…

Nach der Erteilung der Abbaulizenz beginnt jetzt ein sehr ertragreiches Kapitel! Nicht nur die Erzverkäufe beginnen, sondern auch neue Funde werden gemacht! Deshalb sind weitere Kurssteigerungen schon vorprogrammiert!

Neuer Goldproduzent zeigt sein wahres Potenzial!

Geld wird durch "Toll Milling' verdient!

Weiteres Wachstum durch positiven Cashflow!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dem Goldpreis gelang nach zähem Ringen über mehrere Monate erstmals gegen Ende Oktober der Ausbruch über die 200-Tage-Linie. Allerdings fehlte zu dem Zeitpunkt noch die Kraft, um sich darüber zu halten. Nach einem erneuten kurzzeitigen Abrutschen auf etwa 1.760,- USD je Feinunze kam dann allerdings richtig Schwung rein und die 200-Tage-"Schallmauer" wurde locker und kraftvoll nach oben durchbrochen!

Strotzend vor Kraft konnte der Goldpreis dann sogar schon den nächsten "Ausbruch" nach oben feiern! Denn auch die Widerstandslinie im Bereich 1.840,- USD je Feinunze wurde mit Leichtigkeit rausgenommen!

Quelle: StockCharts.com & JS Reseaarch

Mit dem Überwinden der Widerstände wurde nicht nur ein Kaufsignal generiert, sondern zudem gibt es einen kraftvollen Befreiungsschlag zu feiern! Und die Party geht in die nächste Runde, auch wenn es immer mal wieder kleine Korrekturen gibt.

Auch die Saisonalität spricht für höhere Goldpreise und somit auch für Gold-Investments!

Unter institutionellen Investoren heißt es, dass die Monate ab Mitte November bis Ende Februar gute Goldmonate sind, da die Preise statistisch gesehen sehr oft steigen. Die zweite Welle der saisonalen Phase beginne Mitte Dezember:

"Mit einer anualisierten Rendite von über 22 % handelt es sich um die beste saisonale Phase mittlerer Länge bei Gold", erklärte Dimitri Speck, Gründer und Head Analyst von Seasonax.

Der Aufwärtstrend setzt sich fort, auch 2022!

Auch die Analysten von Bloomberg Intelligence sehen weiteres kräftiges Aufwärtspotenzial beim Goldpreis. Mike McGlone, Senior Commodity Analyst bei Bloomberg Intelligence, glaubt daran, dass rund 24 Monate nach Beginn der COVID-19-Pandemie wieder Normalisierungstendenzen zu sehen sein werden. Insbesondere mit Blick auf die Industriemetalle, die im Jahr 2021 kräftig zulegen konnten, sieht der Experte das Edelmetall Gold spätestens dann wieder im Vorteil!

In diesem "goldigen Umfeld" werden natürlich zunehmend auch die Goldminenaktien wieder attraktiv, vor allem Produzenten, die ebenfalls vor einem Befreiungsschlag stehen, wie z.B. Gold Mountain Mining. Nicht zuletzt erwarten wir von Gold Mountain noch jede Menge hervorragende Nachrichten!

WKN: A2QLZC

Firma nimmt auf volle Fahrt (und die Produktion) auf!

Erstklassige Ergebnisse aus dem "Phase 2'-Bohrprogramm - so lassen sich die jüngsten Meldungen von Gold Mountain Minings (WKN: A2QLZC) unternehmenseigenen "Elk'-Goldprojekt wohl am besten zusammenfassen.

Dabei sind die Resultate nicht nur erstklassig, sondern vielmehr einmalig, denn nach vier Monaten konnte zum ersten Mal bedeutendes mineralisiertes Material gefunden werden. Bei den Bohrungen wurde das Gangsystem "1100' durchteuft, dass sich im Liegenden der historischen "Grube 2' und damit in hochgradiger Nachbarschaft befindet.

Denn die Adersysteme von "1100' verlaufen genau dort, wo frühere Betreiber noch bis 2012 Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 16,60 g/t Au abgebaut haben. Dieser Gehalt übertrifft die im Ressourcenmodell enthaltenen Unzen um sensationelle 29 % und damit um fast ein Drittel.

Nun geht es für Gold Mountain darum, das gewonnene Material zu zerkleinern, zu wiegen und zu untersuchen, um es dann durch seinen Erzankaufpartner New Gold Inc. verarbeiten zu lassen, um aus dem Verkauf des hochgradigen Erzes positiven Cashflow zu generieren!

Gang für Gang ein Erfolg!

Weil es ja bekanntlich immer vier sind, die gewinnen, lieferten auch die Gänge "1300', "2600' und "2700' großartig und hochgradig ab. Das "Best-of' der jeweiligen Bohrergebnisse liest sich so:

10,59 g/t Au über 1,30 m, einschließlich 45,60 g/t Au über 0,30 m

17,54 g/t Au, über 1,10 m einschließlich 31,10 g/t Au über 0,50 m

14,59 g/t Au, über 0,90 m einschließlich 21,30 g/t Au über 0,30 m

5,85 g/t Au, über 1,40 m einschließlich 19,30 g/t Au über 0,40 m

Dass sich Gold seinen Weg in jegliche Richtung bahnt, ebenso wie Gold Mountain Mining den Erfolgspfad unbeirrt weiterbeschreitet, zeigen diese bedeutenden Abschnitte eindrucksvoll. So weisen sie nicht nur extrem starke Goldgehalte auf, sondern sind zudem als seitliche Erweiterungen aller drei Gangsysteme zu verstehen, wodurch sich die bekannte Mineralisierung in der "Siwash North'-Zone in Fallrichtung erheblich ausweitet.

Insgesamt zahlt sich dieses neu entdeckte Potenzial nicht nur aus, sondern es zahlt auch ein, und zwar eine Vielzahl zusätzlicher Unzen in die geplante Aktualisierung der Ressourcenschätzung.

Doch Erfolge sind immer nur so groß wie der Tatendrang stark ist, diese noch zu vergrößern! Das hat sich Gold Mountain Mining fett auf seine stolz wehenden Fahnen geschrieben und neben der Erkundung drei mineralisierter Satellitenzonen, ("Lake', "South' und die stark höffige Zone "Elusive') auch angekündigt, sein "Phase 2'-Explorationsprogramm um zusätzliche 3.000 Bohrmeter zu erweitern.

Quelle: Gold Mountain Mining

Damit wurde das Bohrprogramm kurzerhand um 30 % auf nun stolze 13.000 Bohrmeter vergrößert.

Superlative fast schon an der Tagesordnung!

Mit der Förderung der ersten und gleich auch bedeutenden Mineralisierung entlang des Gangsystems "1100' hat Gold Mountains "Elk'-Projekt die Schwelle vom Entwicklungsstadium hin zur kommerziellen Produktion beeindruckend erreicht. Höchste Zeit also für Kevin Smith, CEO und Direktor von Gold Mountain, eine Zwischenbilanz zu ziehen und gleichzeitig den Blick entschlossen nach vorne zu richten:

"Für das 1. Jahr unserer kommerziellen Produktion haben wir uns auf unseren Minenplan geschrieben, einen Teil des höchstgradigen Materials der Ressource abzubauen. Damit wollen wir einen jährlichen Gewinn nach Steuern von 10.000.000 USD generieren und zudem die Amortisationszeit auf 6 Monate verkürzen."

Die Weichen für diesen großen Schritt, so Smith weiter, habe das Unternehmen schon vor einiger Zeit gestellt:

"Dank eines bis ins Detail durchdachten und konsequent durchgeführten "Phase 1'-Bohrprogramms haben wir die besten Voraussetzungen geschaffen, unsere Ressource systematisch, um fast die Hälfte zu steigern. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt, der vor allem vorsieht, die aktualisierte Ressourcenschätzung entsprechend der jetzt erzielten großartigen Ergebnisse, um eine Vielzahl an Unzen zu vergrößern."

Auch die Tatsache, so der CEO von Gold Mountain (WKN: A2QLZC) abschließend, dass man weniger als die prognostizierten 9 Mio. USD an Investitionskosten benötigt habe, um in den Bergbaubetrieb überzugehen oder auch, dass man dank des Erzkaufabkommens mit New Gold die Kosten für eine eigene Mühle gespart habe, seien weitere wichtige Faktoren, um Gold Mountains Versprechen zu halten, mit den aus dem Abbau generierten Einnahmen die Ressource kontinuierlich zu erweitern, und die Eigenproduktion auf dem "Elk'-Projekt auf über eine Million Unzen Gold auszubauen!

Auch deshalb darf Gold Mountain Mining (A2QLZC) in keinem Depot fehlen!

· Nahezu einmalig positioniert, um kurzfristig Gewinne einzufahren!

· Mit anfänglichem "Toll Milling' zum MEGA-Erfolg!

· Langfristig enorme Wachstumsaussichten, sowohl produktions- als auch explorationsseitig!

· Es ist davon auszugehen, dass das Spitzenprojekt "Elk' noch viele Bohrtreffer liefern wird!

· TOP- Management vereint massiven "shareholder value' in dieser Firma!

· Mit rund 6 Mio. CAD gut finanziert!

· Erzlieferungen, Cashflows und Bohrprogramme sorgen für stetigen Nachrichtenfluss!

· Wahrscheinlich ein begehrtes Übernahmeziel!

Erzlieferungen starten!

Erster positiver Cashflow rückt in greifbare Nähe!

Durch den Cashflow, der dank der erteilten Abbaugenehmigung nun aus dem Erzverkauf an New Gold erzielt wird, hat Gold Mountain Mining (WKN: A2QLZC) eigentlich den Status eines Produzenten erreicht! Die ersten Erzlieferungen sind schon quasi unterwegs, was schon bald das erste Geld fließen lässt! Das macht die Aktie natürlich dann auch für andere Investorenkreise deutlich interessanter.

Als nächster Quantensprung steht die Vormachbarkeitsstudie auf dem Plan, die sowohl für das Unternehmen als auch für die Investoren ein weiterer Meilenstein werden wird.

Als ebenfalls schon kurzfristiger Kurstreiber sollte sich der US-Börsengang zur New York Stock Exchange erweisen. Neben Fonds, die den Index nachbilden, werden auch neue Investorengruppen angesprochen, die zuschlagen werden. Andere Unternehmen, die diesen Weg schon beschritten haben, konnten bis zu 400 % an Kursgewinnen verbuchen!

Noch ist Gold Mountain eher unbekannt und hat es mit seiner Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 134 Mio. CAD (93,4 Mio. EUR) noch nicht in den Fokus potenzieller Investoren geschafft. Dementsprechend ist das Handelsvolumen noch nicht so hoch. Mit dem ersten regelmäßigen Cashflow sollte sich das allerdings zügig ändern. Und der ist schon jetzt absehbar!

Bei Gold Mountain Mining (WKN: A2QLZC) formiert sich gerade mit Gesamtförderkosten von nur rund 555,- USD je Feinunze ein absoluter "low cost' Goldproduzent, der nun beginnt, seine brachiale Kraft zu entfalten. Noch kann man von Beginn an bei dieser spannenden Wachstumsstory mit Übernahmefantasie dabei sein!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

