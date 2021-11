The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.11.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.11.2021



ISIN Name

CH0345536517 BASEL-STADT,KT. 16-21

AT0000A195U8 CASINOS AUSTRIA INT 14-21

US045167CT82 ASIAN DEV. BK 14/21

US247126AJ47 DELPHI 2024

US03835VAD82 APTIV 15/26

DE000NLB0M24 NORDLB GELDM.FRN 16/17

DE000A161VH1 IKB DT.IND.BK.MTN 15/21

DE000HLB2K18 LB.HESS.-THR. 0515B/003

DE000A1ZSAF4 JAB HOLDINGS 14/21

XS1143486865 ASTRAZENECA 14/21 MTN

