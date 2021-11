Das Instrument 75S DE000A3CM708 SDM SE INH O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 19.11.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument 75S DE000A3CM708 SDM SE INH O.N. EQUITY has its first trading date on 19.11.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

