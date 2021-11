DGAP-News: Allane SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Allane Mobility Group: Black Leasing Friday bei Sixt Neuwagen - Top-Auto-Schnäppchen ab 59 Euro pro Monat* nur für kurze Zeit verfügbar!



19.11.2021 / 08:00

Allane Mobility Group: Black Leasing Friday bei Sixt Neuwagen - Top-Auto-Schnäppchen ab 59 Euro pro Monat* nur für kurze Zeit verfügbar! Attraktive Modelle für Privat- und Gewerbekunden, u.a. von Cupra, Fiat, Mitsubishi, Opel, Seat, Skoda und VW**

Exklusive Sonderrabatte von bis zu 29 Prozent (Privatkunden) bzw. 34 Prozent (Gewerbekunden)*

Fiat 500 auf Winterkompletträdern inklusive Sommerreifen bereits ab 79 Euro pro Monat*

Brandneues SUV-Coupé VW Taigo bereits konfiguriert ab 159 Euro pro Monat verfügbar* Pullach, 19. November 2021 - Sixt Neuwagen, eine Marke der Allane Mobility Group (vormals Sixt Leasing SE), nimmt erneut am Schnäppchentag des Jahres teil und bietet im Rahmen der Sonderaktion "Black Leasing Friday" beliebte Neuwagen zu besonders attraktiven Konditionen an. Privatkunden erhalten auf www.sixt-neuwagen.de/black-leasing-friday bis zu 29 Prozent und Gewerbekunden auf www.sixt-neuwagen.de/black-leasing-friday-gewerbe sogar bis zu 34 Prozent Rabatt auf unseren regulären Preis*. Das Angebot gilt nur für einen begrenzten Zeitraum. Privatkunden erhalten besondere Preisnachlässe auf folgende Modelle**: Modell Rabattierte Monatsrate

(inkl. MwSt.) Standard-Monatsrate

(inkl. MwSt.) Sonderrabatt auf Standard-Monatsrate Mitsubishi Space Star ab 59 Euro ab 84 Euro 29 % Skoda Fabia ab 89 Euro ab 117 Euro 24 % Fiat 500 ab 93 Euro ab 118 Euro 21 % Opel Corsa ab 95 Euro ab 119 Euro 20 % Skoda Kamiq ab 120 Euro ab 154 Euro 22 % Seat Leon ab 142 Euro ab 177 Euro 19 % Seat Ateca ab 162 Euro ab 201 Euro 19 % VW Taigo ab 189 Euro - - Cupra Formentor ab 222 Euro ab 262 Euro 15 % Gewerbekunden erhalten besondere Preisnachlässe auf folgende Modelle**: Modell Rabattierte Monatsrate

(exkl. MwSt.) Standard-Monatsrate

(exkl. MwSt.) Sonderrabatt auf Standard-Monatsrate Skoda Fabia ab 69 Euro ab 96 Euro 28 % Opel Corsa ab 72 Euro ab 89 Euro 20 % Fiat 500 ab 79 Euro ab 103 Euro 24 % Seat Leon ab 85 Euro ab 120 Euro 29 % Skoda Kamiq ab 98 Euro ab 129 Euro 24 % Seat Alhambra ab 107 Euro ab 163 Euro 34 % Seat Ateca ab 110 Euro ab 148 Euro 25 % Cupra Formentor ab 157 Euro ab 196 Euro 20 % VW Taigo ab 159 Euro - - Der Fiat 500 wird Privat- und Gewerbekunden in drei exklusiven Paketen angeboten: Das Bronze Paket enthält das Auto auf Winterkompletträdern inklusive Sommerreifen im Kofferraum. Das Silber Paket kommt zusätzlich mit Haustürlieferung. Gold-Kunden erhalten das Fahrzeug nicht nur mit Winterkompletträdern, sondern auch mit dem Servicepaket "Wartung & Verschleiß". Zu allen anderen Aktionsfahrzeugen können Kunden Winterkompletträder oder weitere passende Services, wie das Sorglos-Paket "Wartung & Verschleiß", eine Kfz-Versicherung oder die Haustürlieferung, günstig hinzubuchen. Ein weiteres Highlight ist das Aktionsmodell VW Taigo. Das brandneue SUV-Coupé aus der Volkswagen-Gruppe ist bereits mit exklusiver Ausstattung bestellt und somit wie der Fiat 500 schneller für Kunden verfügbar. Philipp Schwenke, Managing Director Online Retail bei der Allane Mobility Group: "Unsere ohnehin schon attraktiven Angebote auf sixt-neuwagen.de sind während unserer Sonderaktion zum Black Leasing Friday nochmals deutlich günstiger. Damit bieten wir Schnäppchenjägern die ideale Gelegenheit, um sich ihr Wunschauto zuzulegen." PNG-Downloads (Credits: Allane Mobility Group): Banner für Privatkunden-Angebote ("Jetzt bis zu 29 % sparen!")

Banner für Gewerbekunden-Angebote ("Jetzt bis zu 34 % sparen!") * Die Berechnung der prozentualen Ersparnis basiert auf einem verbesserten Zinssatz im Vergleich zu den Konditionen aller Modelle zu KW 20 zu einer Leasing-Laufzeit von 48 Monaten und einer Laufleistung von 10.000 km/Jahr. Änderungen der Basis-Konditionen führen automatisch zu veränderten Rabatten. Preisänderungen vorbehalten. ** Konfigurierbare Fahrzeuge (außer Fiat 500 Cult und VW Taigo: kurzfristig verfügbare Lagerwagen) mit Vario-Finanzierungsvertrag ohne Anzahlung und mit Schlusszahlung bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Laufleistung von 10.000 km/Jahr - exklusive Überführung, Extras und Versicherung. Laufzeit, Laufleistung und Extras können frei gewählt werden. Weitere Details zur Finanzierung, wie Nettodarlehensbetrag, effektiver Jahreszins und Sollzins, entnehmen Sie bitte den Informationen auf den Webseiten www.sixt-neuwagen.de/black-leasing-friday und www.sixt-neuwagen.de/black-leasing-friday-gewerbe. --- Über Sixt Neuwagen: Sixt Neuwagen ist eine Marke der Allane Mobility Group (vormals Sixt Leasing SE) und bietet Privat- und Gewerbekunden (mit bis zu 20 Fahrzeugen) auf sixt-neuwagen.de die Möglichkeit, die neuesten Modelle von rund 35 Pkw-Herstellern zu konfigurieren, ein individuelles Leasingangebot anzufordern und online zu bestellen. Zudem kann aus einer großen Anzahl an sofort verfügbaren Lagerwagen ausgewählt werden. Die Kunden sollen dabei von der Expertise und dem Größenvorteil der Allane Mobility Group beim Fahrzeugeinkauf in Form attraktiver Konditionen profitieren. Kunden können auf sixt-neuwagen.de die Ausstattung, Laufzeit und Laufleistung ihres Wunschfahrzeugs sowie die Höhe der Anzahlung individuell anpassen. Zudem haben sie die Möglichkeit, sich zwischen dem klassischen Kilometerleasing und einer Vario-Finanzierung zu entscheiden. Letztere bietet im Vergleich zum klassischen Kilometerleasing beispielsweise die Möglichkeit, das Fahrzeug am Ende der Laufzeit zu einem garantierten Preis zu kaufen. Darüber hinaus können Kunden zu ihrem Fahrzeug passende Services, wie Winterkompletträder, Wartung & Verschleiß-Paket, Haustürlieferung oder ein Versicherungspaket, zu günstigen Konditionen optional hinzubuchen. www.sixt-neuwagen.de

Über Allane: Die Allane SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf 748 Mio. Euro. www.allane.com

