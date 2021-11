Am Donnerstag hat die europäische Corona-Impfstoff-Hoffnung Valneva die Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2021 veröffentlicht. Diese kamen am Markt gut an und trieben die Aktie an der Heimatbörse in Paris um rund 2,5 Prozent an. Doch damit sollte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein.Wie bereits im Vorfeld angekündigt, hat Valneva lediglich die Umsatzzahlen und die Cashposition für den Berichtszeitraum kommuniziert. Per Ende September verfügte die Gesellschaft über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...