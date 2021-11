ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Applied Materials nach Zahlen für das vierte Geschäftsquartal von 175 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zwar habe der Halbleiterkonzern die Erwartungen verfehlt, doch liege das an den kurzfristigen Branchenproblemen in der Lieferkette, schrieb Analyst John Pitzer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Langfristig blickt der Experte unverändert positiv auf die Geschäftsentwicklung./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2021 / 05:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

US0382221051