Die Aktie von BioNTech setzte am Donnerstag zunächste ihre Aufholjagd fort, bevor sie ins Minus rutschte. Bis zum US-Handelsende konnte das Papier aber erneut ins Plus drehen und 0,8 Prozent höher bei 274,06 Dollar aus dem Handel gehen. Damit nähert sich die Aktie mehr und mehr dem Widerstand im Bereich von 300 Dollar. Wahrscheinlich bereits in der kommenden Woche steht derweile eine weitere wichtige Entscheidung an.Die europäische Arzneimittelbehörde EMA will voraussichtlich bereits Ende nächster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...