ACHTUNG: Interessenkonflikt - Ich besitze die Aktie. Conflict of Interest - I'm a Shareholder! - Jim, kannst du uns bitte ein Update geben, was ihr in den letzten 6 Monaten gemacht habt? - Das heißt, die meisten Bohrergebnisse können wir in den nächsten Wochen erwarten? - Was plant ihr mit dem Geld, das ihr derzeit am Markt aufgenommen habt? - Wenn ihr eine Produktionsentscheidung Ende 2024 treffen ...