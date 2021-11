Nach leichten Verlusten am Vortag dürfte der DAX -0,18% seinen Rekordlauf am Freitag wieder aufnehmen. Die Marke von 16.300 Punkten scheint nun überwindbar, denn der deutsche Leitindex wurde am Freitagmorgen rund 0,4 Prozent fester bei 16.288 Punkten taxiert. Am Donnerstag hatte das deutsche Börsenbarometer seine inzwischen fast siebenwöchige Rally mit einem weiteren Höchststand auf 16.290 Punkten ...

