FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SANTACRUZ SILVER MINING 1SZ CA80280U1066
AB/FROM ONWARDS 19.11.2021
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SANTACRUZ SILVER MINING 1SZ CA80280U1066
AB/FROM ONWARDS 19.11.2021
SANTACRUZ SILVER MINING-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de